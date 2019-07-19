اقتصاد

“مركزي” البيضاء يدرس العمل بالنظام المصرفي المزدوج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء عن تنظيمه لورشة عمل حول تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج وبحسب ماورد عن إدارة المصرف في موقع فيسبوك فإن الورشة ستنظم يومي السبت والأحد بقاعة وزارة الاقتصاد في مدينة البيضاء.

ومن المنتظر أن يشارك في ورشة العمل محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري حيث سيقدم رؤية المصرف للقطاع المصرفي في ليبيا، كما سيتم النقاش حول القانون رقم 1 للعام 2013 المعني بالصيرفة الإسلامية وإنهاء التعاملات المالية الربوية وستشهد ورشة العمل تقديم عدد من ورقات العمل حول النظام المالي والمصرفي في ليبيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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