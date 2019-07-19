“مركزي” البيضاء يدرس العمل بالنظام المصرفي المزدوج

أعلن مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء عن تنظيمه لورشة عمل حول تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج وبحسب ماورد عن إدارة المصرف في موقع فيسبوك فإن الورشة ستنظم يومي السبت والأحد بقاعة وزارة الاقتصاد في مدينة البيضاء.

ومن المنتظر أن يشارك في ورشة العمل محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري حيث سيقدم رؤية المصرف للقطاع المصرفي في ليبيا، كما سيتم النقاش حول القانون رقم 1 للعام 2013 المعني بالصيرفة الإسلامية وإنهاء التعاملات المالية الربوية وستشهد ورشة العمل تقديم عدد من ورقات العمل حول النظام المالي والمصرفي في ليبيا .

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