للانقضاض على الميليشيات .. عمليات الكرامة تطالب شباب طرابلس برفع درجة الاستعداد وتنظيم العمل مع قوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب غرفة عمليات الكرامة كافة شباب العاصمة لرفع درجة الاستعداد لساعة الصفر وتنظيم التعاون بين شباب الأحياء والقوات المسلحة للانقضاض على الميليشيات المختبئة والهاربين من الجبهات الذين يحتلّون المدينة.

الغرفة أوضحت في بيان لها اليوم الجمعة أنه يجب التأكيد على أن هذا التنبيه أيضا بمثابة انذار أخير للذين هم من خارج العاصمة للعودة إلى مناطقهم .

وشدد الغرفة على شباب المناطق بضرورة تحديد أماكن تمركزات المليشيات النهاري والليلي، ورصد نوع الأسلحة التي تستخدمها، وأماكن اللآليات، وتحديد طريقة قفل الطرق والمناطق ومحاصرة الجماعات الإرهابية .

وفي الشأن الميداني، أعلن الجيش الوطني أن قوات مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق، سحبت أسلحتها من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس متجهين لمدينة مصراته.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فإن ميليشيات مصراته سحبت أسلحتها المخزنة بمدرسة السواني الثانوية إلى الكريمية، ومغادرتهم إلى خارج المحاور عائدين إلى مصراته بعد وصول أنباء على وجود نيّة هجوم للجيش.

هذا ويعتزم وفد من مجلس النواب من طبرق زيارة عمل رسمية إلى واشنطن، نهاية الأسبوع المقبل، في مهمة تتضمن نقل رسالة من قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جهة أخرى دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات إلى وقف القتال في محيط طرابلس فورًا، معربة في بيان مشترك عن قلقها إزاء استمرار القتال، داعية إلى العودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، ومحذرة من أن الجماعات الإرهابية قد تستفيد من الفراغ السياسي في البلاد.

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