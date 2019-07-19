دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل سيادة عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي

قرنادة 19يوليو 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الخميس بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سيادة عضو مجلس النواب عن بنغازي السيد إبراهيم الدرسي.

وناقش دولته مع سيادة النائب العديد من قضايا الشأن العام وكافة المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

وتطرق اللقاء لسير مشاريع الحكومة المؤقتة في بنغازي ونسب الإنجاز بها، فيما ثمن عضو مجلس النواب دور الحكومة المؤقتة وعملها في بنغازي وغيرها. (وال – قرنادة) ع ع

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