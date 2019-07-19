مجموعة متوازنة لمنتخب ليبيا في تصفيات “كان” 2021

أخبار ليبيا 24 – خاص

أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، التي أجريت أمس الخميس، في أحد الفنادق في مصر، عن وقوع المنتخب الليبي في المجموعة 10 إلى جانب تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية.

كما أعلنت القرعة عن مواجهات سهلة لمنتخبات مصر والمغرب والجزائر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السابعة مع كينيا وتوجو وجزر القمر، فيما جاء منتخب المغرب على رأس المجموعة الخامسة مع منتخبات موريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي.

فيما تواجد منتخب الجزائر الذي يستعد لخوض نهائي أمم أفريقيا 2019 أمام السنغال الجمعة، في المجموعة الثامنة مع كل من زامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.

وأسفرت القرعة أيضًا عن بعض مواجهات قوية مثل غانا وجنوب أفريقيا في المجموعة الثالثة، ونيجيريا وبنين في المجموعة الثانية عشرة.

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