الشلماني عضو بالمكتب التنفيذ “للكاف”

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختير رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني” لعضوية المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن شمال إفريقيا .

وجاء هذا الاختيار خلال انتخابات الكاف التي أقيمت أمس الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة .

وجاء الشلماني في هذا المنصب خلفاً لرئيس الاتحاد الليبي السابق جمال الجعفري.

ويعتبر الشلماني من الشخصيات الرياضية المعروفة وسبق له أن عمل في المجال الرياضي كحكم دولي كما عمل في عديد اللجان الرياضية أبرزها رئيس لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم .

كما انتخب نائب لرئيس الاتحاد الليبي عام 2017 وتم اختياره رئيساً للاتحاد الليبي لكرة القدم ديسمبر الماضي بعد أن سحبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم الثقة من رئيس مجلس الإدارة، الدكتور جمال الجعفري، خلال اجتماع الجمعية الذي عقد بمدينة المرج.

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