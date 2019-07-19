تعرف على الرسوم الجديدة للمسافرين من مصر إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت أخبار ليبيا 24 من مصدر أمنى من منفذ أمساعد البري أن السلطات المصرية رفعت قيمة رسوم الدمغات المضافة على كروت المسافرين المتوجهين إلى ليبيا من منفذ السلوم البري.

وأضاف المصدر أن القيمة ارتفعت من 2 جنية مصري إلى 15 جنية مصري .

وأوضح أن هذه القيمة غير رسوم المغادره التي تبلغ 350 دينار مصري للجنسيات غير المصرية، و 70 جنية للمصري، و 30 جنيه لمواليد منطقة مطروح .

وأشار المصدر إلى أنه تم زيادة رسوم دخول سيارات البيجو الإجره لنقل المسافرين من مصر إلى ليبيا التى بها تصريح دخول الدائرة الجمركية إلى 145 جنيه مصري إضافة إلى رسوم التصريح للسائق والسيارة .

هذا وحدد الطرف المصري قيمة المبلغ الذي بالإمكان للمغادرين مصر إلى ليبيا الدخول به سواء كان المواطن ليبي، أو مصري بقيمة لا تزيد عن عن خمسة آلاف جنيه مصري لتجنب مصادرة المبلغ وكذلك الدولار اما الدينار الليبي فمتاح بمبلغ اكبر من ذالك

كما تم منع إدخال طيور الزينة والقطط وكلاب الحراسة وغيرها من الحيوانات.

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