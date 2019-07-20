أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 20 يوليو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 20 يوليو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.525 دينار
|4.515 دينار
|اليورو
|5.05 دينار
|4.97 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.60 دينار
|5.52 دينار
|الليرة التركية
|0.79 دينار
|0.71 دينار
|الدينار التونسي
|1.57 دينار
|1.49 دينار
|الجنية المصري
|0.27 دينار
|0.262 دينار
|الدولار الكندي
|3.32 دينار
|3.24 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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