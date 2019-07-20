المركزي الإيطالي يحذر فروعه من استقبال الأموال المسروقة من مركزي بنغازي

حذر المصرف المركزي الإيطالي فروعه من استقبال المبالغ

الضخمة التي وصلت من فرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي، التي سرقها ابن حفتر صدام.

وصلت مبالغ

مالية ضخمة من بنك بنغازي المركزي الليبي إلى إيطاليا ، حيث أصدر بنك إيطالي

إنذارًا لجميع فروعه قائلاً ” إنه يجب التحقق من الأوراق النقدية من هذا النوع

والتى وصلت إلى فروعنا ، والأمر نفسه بالنسبة للمبالغ النقدية الكبيرة”.

ونقلت صحيفة “أل تينبو” الإيطالية عن المصرف

الإيطالي قوله، إن هناك اتصالات داخلية تجري لمعرفة كيفية وصول هذه الأموال

المنهوبة من مصرف بنغازي إلى بعض فروعه، موضحا أن هذه الأموال القادمة من مصرف

بنغازي البعض منها تالف والبعض مسروق.

وبيّنت الصحيفة أن المصرف حذر من محاولة تغيير هذه

العملة في إيطاليا، وأنه من المستحيل معرفة مقدار الأموال المسروقة أو التالفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرف المركزي الأوروبي طلب

تعاون البنك المركزي الإيطالي لتتبع سندات بقيمة تتراوح بين 100 و 200 ألف يورو

كانت ستزال بواسطة فرق الأمن التابعة للبنك المركزي في بنغازي خلال الحرب.

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