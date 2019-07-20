توقف الإنتاج في حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط صباح السبت عن توقف إنتاج 290 ألف برميل نفط في حقل الشرارة للتحقق من صمامات مشتبه بإغلاقها في منطقة الحمادة.

وأشارت المؤسسة في بيان مقتضب لها، إلى أن حقل الفيل لم يتأثر بإغلاق الصمامات، مؤكدة أن الفرق الفنية تعمل منذ الصباح على تحقيق واسع النطاق للتأكد من سلامة خطوط الإمداد.

وتعرض حقل الشرارة في السابق للإغلاق في شهر ديسمبر الماضي من قبل أعضاء حراك فزان، احتجاجا على الأوضاع المعيشية في المنطقة الجنوبية، مادفع برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لإجراء زيارة لحقل الشرارة في 19 من ديسمبر الماضي في محاولة منه لإنقاذ الموقف والاستماع لمطالب أهل الجنوب، وكان من بين مرافقيه عضو مجلس النواب صالح همة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة.

وكانت الزيارة وقتها بعد مرور يوم فقط من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي.

ويعد حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية إنتاجية في ليبيا بقدرة تصل الى 315 ألف برميل يوميا.