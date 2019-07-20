اقتصاد

إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

18 يوليو,2019

18 يوليو,2019

17 يوليو,2019

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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