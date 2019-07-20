إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا

عن مصدر الخبر
ليبيا الخبر
قد يعجبــــك أيضـــاً
الوطنية للنفط: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميا من حقل الشرارة
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
توقف الإنتاج في حقل الشرارة
تم النشر منذُ 46 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 20 يوليو 2019 بالسوق الموازي
تم النشر منذُ 54 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
المركزي الإيطالي يحذر فروعه من استقبال الأموال المسروقة من مركزي بنغازي
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
أضف تعليقـك