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إيقاف إمدادات النفط عن محطة أوباري

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مؤسسة النفط تعلّق إمدادات النفط الخام لمحطة أوباري بسبب وقف الإنتاج في حقل الشرارة

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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