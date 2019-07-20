إيقاف إمدادات النفط عن محطة أوباري

مؤسسة النفط تعلّق إمدادات النفط الخام لمحطة أوباري بسبب وقف الإنتاج في حقل الشرارة
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قناة 218 الليبية
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