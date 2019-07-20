الوطنية للنفط تعلق إمداد محطة أوباري الغازية بالنفط الخام

علقت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، إمدادات النفط الخام إلى محطة أوباري الغازي؛ بسبب إيقاف جميع عمليات التشغيل لحقل الشرارة الواقع بالقرب من مدينة أوباري.

وأوضحت المؤسسة، في خطاب موجه منها للشركة العامة للكهرباء، نشرته في صفحتها الرسمية، بأن الإيقاف يأتي؛ نتيجة إقفال مجموعة مسلحة لم تعرف هويتها خط نقل الخام الرئيسي الرابط بين حقل الشرارة وحظيرة خزانات الزاوية ليلة البارحة.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أكد توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميا من حقل الشرارة، وتحقق من الصمامات المشتبه بإغلاقها في منطقة الحمادة.

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