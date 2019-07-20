دينار “مركزي” البيضاء يخلق بلبلة في أوباري

لا تزال أسواق أوباري تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الأساسية بمختلف أنواعها ، حيث بقيت السلع مرتفعة في ظل شح السيولة وتدني مستوى دخل المواطنين فيما تتفاوت بشكل طفيف من متجر لآخر مقارنة بأسعار متاجر أخرى في غرب البلاد.

وعزا التجار من جهتهم ارتفاع الأسعار لعدة أسباب من بينها صعوبة إيجاد مصادر تمويل بأسعار منخفضة ناهيك عن عراقيل نقلها إلى مناطق الجنوب ،كما ظهرت مشكلة جديدة متمثلة في الدينار المطبوع في روسيا والذي تعاقد لطباعته مركزي البيضاء، حيث لم يعد مقبولا للتداول خاصة بين المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، مما شكل ربكة فى التعامل المالي داخل الأسواق .

وقد أرهقت هذه الأمور مجتمعة كاهل المواطن الليبي في الجنوب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تعدت المعاناة التي يمر بها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات لتزداد بانقطاعات الكهرباء التي جعلت الناس يقفون ساكنين يراقبون ما تمر به بلادهم دون حيلة أو قوة، أما عن المسؤولين فهم إلى الآن لم يظهر لهم أي دور إيجابي للحد من كل ما يحدث.

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