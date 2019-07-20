صعود أسعار النفط في تعاملات السبت

صعدت أسعار النفط أمس الجمعة بنسبة 1% عقب خسائر كبيرة في الجلسة السابقة، بدعم من التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحده إلا أن مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي قد أثر نسبيا على الأسعار.

وأنهت العقود الآجلة للخام القياسي العالمي برنت الجلسة الأخيرة مرتفعة بمقدار 80 سنتا إلى 62.83 دولارا للبرميل عند التسوية ومن جهته أيضا ارتفع الوسيط الأميركي في ختام الجلسة إلى 55.74 دولارا للبرميل بمقدار 35 سنتا.

وكانت أسعار النفط قد لقيت دعما في الجلسة الختامية في دلالة واضحة تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر لدعم الاقتصاد عدا عن دعم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

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