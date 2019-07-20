بحث آلية لتسهيل وصول مادة الأعلاف لمربين المواشي بسعر جيد بالتعاون بين وزارتين الزراعة والصناعة بالحكومة المؤقتة

شحات 20 يوليو 2019 (وال) – التقي معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة الدكتور حسن الزيداني ومعالي وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح بأعضاء اللجنة الإدارية لشركة المطاحن الوطنية بنغازي، وإدارة الإنتاج الحيواني بمقر وزارة الزراعة بلدية شحات .

واستعرض السادة الحضور الكيفية التي سيتم بها تسهيل وصول مادة الأعلاف للمربين بسعر جيد بالتعاون بين الوزارتين، وحل الديون السابقة مابين وزارة الزراعة وشركة المطاحن .

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد الخميس على تسوية ديون الشركة لدى وزارة الزراعة بشكل سريع، وتوفير الأعلاف للمربين خلال الفترة القادمة التي تعاني من شح هذه المادة المهمة للمربين .

كما اتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج متكامل لتفادي أزمة الأعلاف في الجبل الأخضر والجنوب الليبي، وتوفير المخصصات المالية للشركة ما سيؤدي إلى وصول الأعلاف بسعر جيد للمربين . (وال – شحات) ع ع

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