مصرف ليبيا المركزي ينظم لقاء عمل  حول “تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج”

بنغازي 20 يوليو 2019 (وال) – نظم مصـــــرف ليبـــيا المركزي – بنغازي بالتعاون مع مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي، لقاء عمل بعنوان “تحــــديات العمل بالنــــظام المصرفي المـزدوج”، اليوم السبت بقاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد .

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري – خلال هذا اللقاء التي حضرها عددا من أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة المؤقتة – إنه يرى بداية بناء الدولة على أسس جديدة تعتمد التنمية والاستقرار، بعد نهاية المليشيات المسيطرة على ثروات البلاد التي سيطرت عليها مدة ثمان سنوات متتالية.

وأوضح المحافظ أنه خلال هذه الندوة نشهد أول تحدي حقيقي، وهي الخروج فعليا من القانون التي تصدر دون نضج ودارسة وأخذ الوقت الكافي، مؤكدا على أن القوانين لابد أن تصدر من القاعدة إلى القمة.

ودعا المحافظ كافة المهتمين بالقطاع الاقتصادي والمصرفي للقضايا والمشاكل التي لحقت بالدولة نتيجة تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2013م، بشأن منع المعاملات الربوية على القطاع المصرفي بشكل خاص، وعلى حركة التنمية والاقتصاد الليبي بشكل عام، مشيرًا إلى أن الصيرفة الإسلامية الآن تحظي باهتمام واسع في قطاعات المال والإعمال في العالم.

وقدم محافظ ليبيا المركزي علي الحبري رؤية مصرف ليبيا المركزي للنظام المصرفي في ليبيا والنظام المصرفي في الدول التي تستخدم النظام المصرفي المزدوج.

كما قدمت خلال هذه الورشة العديد من الورقات البحثية من بينها ورقة للدكتور بجامعة طرابلس ضو مفتاح بوغرارة حول انعكاس أساس تحريم الفائدة المصرفية في التجارب المصرفية للدول العربية على النظام المصرفي الليبي، وتطرق الدكتور يونس علي البرغثي إلى ورقة بحثية حول “مشكلة التفضيل النقدي ونقص السيولة المحلية بالمصارف الليبية”.

وقدم مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي ورقة بحثية ألقاها عددا من اعضاء المركز -من بينهم الدكتور فاخر بوفرنة، ونائبه الدكتور انس بعيرة والدكتور عبدالسلام الكزة- حول الإصلاح المؤسسي للنظام المصرفي في ليبيا تحليل كيفي في القواعد التنظيمية لحوكمة المصارف، بمشاركة ادريس لحيمر مدير عام جناح الرقابة بمصرف ليبيا المركزي.

وتخلل خلال هذه الورشة العديد من المداخلات من قبل الحضور لمناقشة تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج.

يشار إلى أن أعمال هذه الورشة تستمر لمدة يومين يناقش فيها البُحّاث والأكاديميين ومسؤولي القطاع المصرفي ورجال الأعمال العديد من المشاكل التي تعيق عمل قطاع المال والأعمال وتحديات العمل بالنظام المزدوج. ( وال – بنغازي) ع ع

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