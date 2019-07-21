اقتصاد

إعادة تفعيل مطار الأبرق الدولي تزامنا مع قرب تحرير طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الأبرق 21 يوليو 2019 (وال) – عقد صباح اليوم الأحد بالمقر المؤقت في بلدية الأبرق، اجتماع بحضور مدير عام مصلحة الطيران المدني، ومدير مطار الأبرق، وعمداء بلديات الأبرق، والبيضاء، وشحات، والقبة، والقيقب، ودرنة، وأم الرزم، والجهات ذات العلاقة  .

وناقش السادة المجتمعون ـ خلال الاجتماع ـ آلية تفعيل المطار والعمل على تسيير الرحلات الداخلية والخارجية والتأكيد على تأمين الظروف المنظمة لحركة الملاحة الجوية وسلامة المسافرين .

وأكد عمداء البلديات المجاورة المحيطة بالمطار، على ضرورة العمل الجاد والهادف لسرعة وضع جدول البرامج المتعلقة بإزالة المعوقات اللوجستية و الإدارية الخاصة باستئناف سريع  لعمل المطار، لخدمة كل الليبيين المغادرين والقادمين من شتى أنحاء البلاد . (وال – الأبرق) ب ع / ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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