الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة: هناك فائض بإنتاج الشبكة بالمنطقة الشرقية هذا الأسبوع

بنغازي 21 يوليو 2019 (وال) – صرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة إن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية تشهد استقرارا كليا مع فائض للإنتاج يقدر بـــ “130” ميجاوات.

خليفة قال إن هذا الفائض يأتي بعد دخول الوحدة البخارية السادسة “الهرسك” بمحطة شمال بنغازي الخميس الماضي على الشبكة من جديد بعد خروجها للصيانة الأيام الماضية.

وأوضح المتحدث أنه بحسب النشرة الصادرة عن التحكم في الجهة الشرقية فإن متاح الشبكة 1600 ميجاوات، وأحمال الذروة المتوقعة 1470 ميجاوات مع عدم وجود عجز متوقع، وفائض توليد يقدر بحوالي 130 ميجاوات.

ونوه المتحدث إلى أنه يجب على المواطن ضرورة التعاون معنا من خلال الترشيد في استهلاك الكهرباء لأنه واجب وطني. (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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