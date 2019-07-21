الرقابة الإدارية تنظم دورة تدريبية لأعضاء التحقيق بالهيئة

البيضاء 21 يوليو 2019 (وال) – أقامت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب برئاسة الأستاذ عبد السلام الحاسي، دورة تدريبية لأعضاء التحقيق بالهيئة، بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء.

وتأتي هذه الدورة في إطار الرفع من كفاءة أعضائه وربطهم بآخر المستجدات في مجال العمل القانوني والقضائي، وتسهيل تواصلهم مع الخبرات القانونية رفيعة المستوى.

وقدم رئيس اللجنة التحضيرية للدورة والمستشار الخاص للسيد رئيس الهيئة “الدكتور عزالدين أبوبكر خريج” عرضا تفصيليا لمحاور الدورة، وأهم ما سيتم طرحه في خلال المحاضرات التي ستقدم في الدورة.

وكانت المحاضرة الأولى بعنوان “عضو التحقيق وأخلاقيات المهنة” وقدمها معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية السيد عبدالسلام الحاسي، وتناولت المحاور الآتية: “السمعة الحسنة – الصبر” ، و” النزاهة روح التعاون مع الزملاء”.

وقدم رئيس الهيئة شرحًا لهذه المفاهيم وأهميتها لنجاح وتطوير عمل عضو التحقيق بالهيئة، وما لها من أهمية في خلق صورة ذهنية جيدة عن الهيئة وأعضائها، وذلك من خلال التجارب العملية التي مرت بها الهيئة.

ومن جهته، قدم مدير مكتب التفتيش وتقويم الأداء بالهيئة الأستاذ “الصديق عيسى العرفي” المحاضرة الثانية وكانت بعنوان “فن التعامل مع المتهمين” وشملت المحاور التالية “الحياد والإنسانية في التعامل مع المتهمين”، و”استخلاص الحقائق دون خداع”.

وتحدث عن أهمية هذه المفاهيم، وأنها جزء مهم من عمل عضو التحقيق ولابد من مراعاتها، وأن يتصف بها والعمل بها.

وتهدف هذه الدورة إلى تطوير مهارات أعضاء التحقيق، ورفع معدلات أدائهم، وتنمية مهاراتهم، ومواكبة التطور السريع للجرائم التأديبية وتعزيز قدرات أعضاء التحقيق في التعامل معها، والإسهام في تطوير أساليب متابعة القضايا التأديبية أمام مجالس التأديب، وزيادة فعالية مكتب التفتيش في متابعة سير العمل، وتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام. (وال – البيضاء) ع ع

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