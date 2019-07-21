احتجاجات على تدني مستوى الخدمات بمصرف الصحاري الغريفة

الغريفة 21 يوليو 2019 (وال) – نظم عدد من زبائن مصرف الصحاري فرغ الغريفة، وقفة احتجاجية أمام المصرف، وذلك بشأن تدني خدمات فرع مصرف الصحاري بالبلدية.

وطالب المحتجون إدارة المصرف، بوضع حلول عاجلة للعراقيل والصعوبات ورفع مخصصات السيولة النقدية لفرع المصرف أسوة بالمصارف التجارية الأخرى، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المصرفية وتقديمها بشكل سريع ووقف العراقيل التي تصاحبها، والإسراع في صرف مخصصات الأسر من النقد الأجنبي. (وال – الغريفة) ع ع

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