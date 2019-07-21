“كبسة زر” نظام إلكتروني جديد لصندوق الضمان الاجتماعي

المرج 21 يوليو 2019 (وال) – تحت شعار “كبسة زر” شرع صندوق الضمان الاجتماعي في إطلاق نظام إلكتروني جديد سيمكن المضمون من إتمام إجراءات ربط المعاش الضماني”بكسبة زر” وإنهاء مسألة تأخر صرف المعاشات التي كان يشتكي منها المراجعون.

وأوضح مدير إدارة الدعم الفني بصندوق الضمان الاجتماعي، المهندس علي الحاسي أن المشروع الإستراتيجي الجديد سيستهل بافتتاح ما يربو عن 2 مليون حساب شخصي للسادة المضمونين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي تحت مسمى “الحساب الضماني”، وذلك على غرار الحساب المصرفي.

الحاسي بين أن الحساب الضماني المُستحدث سيتم فيه تدوين البيانات الشخصية للمضمونين، وذلك بهدف معرفة تسلسل الوعاء الضماني لكل منهم بصفة مستقلة.

وتابع أن القيام بهذا المشروع جاء من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل الخدمات الضمانية، وبناء بنية معلوماتية ضمانية سليمة لصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تجويد الخدمات وتطويرها بما يتماشى مع تطلعات إدارة الصندوق، بعد توفر العناصر الأساسية للتسوية وهي “تسلسل المرتبات _مدد الخدمة” واستخراج الوعاء الضماني الحقيقي لجهة العمل والمضمون.

وفي خطوة تطبيقية لهذا النظام المستحدث، فقد شرعت اللجنة المركزية المُشكلة من الصندوق بتطبيق وتفعيل هذا النظام بمكتب الخدمات الضمانية المرج خطوة أولى ليتم تعميمه بعد ذلك على المضمونين كافة.

ومن جانبه، ثمن مدير مكتب الخدمات الضمانية بالمرج محمد محمود الحواز: هذه الثقة لافتًا إلى أن إدارة المكتب ستجتهد عبر اللجنة الفرعية المُشكلة من طرفها في إنجاح النظام الجديد المُنبثق من إدارة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.

ويرى مراقب التفتيش في الإدارة العامة الأستاذ علي العمامي إن ما دعاهم لابتكار هذا النظام هو الحرص على تبسيط الإجراءات الضمانية للمراجعين، وجهات العمل على حد سواء وتقليل الأخطاء وكشف المخالفات والحصول على نتائج حقيقية ومرضية، بالإضافة إلى تنمية انتماء المضمونين، ودرء تكرار التسجيل الضماني في أكثر من فرع. (وال – المرج) أ ف/ ع ع

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