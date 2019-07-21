معالي رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالمؤقتة يلتقي رئيس شركة “إنبي” المصرية

القاهرة 21 يوليو 2019 (وال) – التقى صباح هذا اليوم في العاصمة المصرية القاهرة معالي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة المهندس فخري المسماري مع رئيس مجلس الإدارة للشركة الهندسية للصناعات البترولية “إنبي” المهندس علاء حجازي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الطرفين للاستفادة من خبرة الشركة، حيث تعدّ هذه الشركة من كبرى الشركات في الشرق الأوسط في مجال الاستشارات الفنية والتقنية.

خليفة قال إنه تم الاتفاق بين الطرفين في اللقاء الذي عقد بمقر وزارة البترول على أن تقدم شركة “إنبي” كل الإسهامات التي تساعد في تنفيذ مشروع خط الغاز الرابط الممتد من بنغازي إلى طبرق وتقديم كل الاستشارات التي تساعد في إنهاء العمل في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن مشروع خط الغاز يعدّ من أكبر المشاريع التي ستتعاقد عليها الهيئة، وذلك للاستفادة منه في تغذية المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز في المنطقة الشرقية. (وال – القاهرة) ف ع / ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال