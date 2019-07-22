شركة زلاف تبحث سبل إنشاء منظومات مالية مماثلة لمنظومات الخليج العربي للنفط

بنغازي 22 يوليو 2019 (وال)- اجتمع رئيس لجنة الإدارة المكلف لشركة الخليج العربي للنفط أشرف العبار، مع عضو لجنة الإدارة للمالية والخدمات بشركة زلاف لإنتاج و استكشاف النفط والغاز رمضان إعبودة، أمس الأحد وذلك لبحث سبل الاستفادة من المنظومات المالية والتقنية المستخدمة بشركة الخليج والمتعلقة بالنشاط المالي، لتكوين منظومات مماثلة لها بشركة زلاف.

هذا وقد أكدت شركة الخليج العربي للنفط استعدادها لتقديم المساعدة الممكنة لشركة زلاف لإنتاج واستكشاف النفط والغاز في شتى المجالات، وذلك ضمن التعاون المشترك ما بين شركة الخليج العربي للنفط وجميع الشركات النفطية وخاصة الشركات التي أنشئت حديثا لما تحتاجه من دعم ومؤازرة.

وحضر الاجتماع مدراء إدارات المالية والشؤون الإدارية من شركة الخليج العربي للنفط، والسادة / مدير الإدارة المالية ومدير تنفيذ مشروع (SAP IT LEAD) من شركة زلاف لإنتاج واستكشاف النفط والغاز، والمختصين من الشركتين. (وال – بنغازي) ع ع / رس

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