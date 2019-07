احتجاز إيران للناقلة البريطانية يرفع أسعار النفط عالمياً

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز الجيش الإيراني ناقلة بريطانية قبل أيام.

حيث زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 62.98 دولار للبرميل بعدما لامس 63.47 دولار في وقت سابق.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 55.78 دولار.

هذا وتراجع الخام الأميركي أكثر من 7 بالمئة، وانخفض برنت أكثرمن 6 بالمئة الأسبوع الماضي

وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج، بعدما احتجزت قوات بريطانية ناقلة إيرانية في وقت سابق من يوليو مما زاد التوتر في الممر الملاحي الحيوي لشحن الخام.

من جهتها تدرس بريطانيا الإجراءات التي ستتخذها في أزمة احتجاز الناقلة، ويبدو أنها لا تملك خيارات مناسبة تذكر بعدما كشف تسجيل أن الجيش الإيراني تجاهل سفينة حربية بريطانية لدى هبوطه على ظهر الناقلة قبل ثلاثة أيام.

