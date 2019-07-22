اقتصاد

مركزي البيضاء يخصص مبالغاً لعيد الأضحى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مركزي البيضاء يخصص 377 مليون دينار لمصارف المنطقة الشرقية قبل عيد الأضحى

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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