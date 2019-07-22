الهلال الأحمر الليبي ببنغازي ينظم لقاءات عمل تدريبية مكثّفة حول المبادرات الاقتصادية الصغرى

بنغازي 22 يوليو 2019 (وال)- أقيمت لقاءات عمل تدريبية مكثفة حول المبادرات الاقتصادية الصغرى ((Mel)) بحضور عدد 20 متدرب من متطوعي جمعية الهلال الأحمر الليبي بنغازي، حيث استمرت ثلاثة أيام متواصلة واختتمت اليومين الماضيين بإشراف مدربين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويعد هذا التدريب من ضمن الاتفاقية المبرمة بين الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن مشروع المبادرات الاقتصادية الصغرى ((MEI)) “المشروعات الصغرى ” والذي يستهدف شرائح مختلفة من المجتمع المحلي لإعادة بناء سبل العيش وتحقيق دخل مستدام، وسيتم تنفيذ هذا المشروع عن طريق متطوعي جمعية الهلال الأحمر الليبي بنغازي. (وال – بنغازي) رس

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