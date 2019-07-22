اقتصاد

“أزمة الناقلات” ترفع أسعار النفط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين ارتفاعا في ظل التوترات بالشرق الأوسط وذلك بعد أن احتجزت ناقلة بريطانية قبل أيام من قبل الجيش الإيراني مقابل احتجاز القوات البريطانية ناقلة إيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري مما زاد التوتر في الممر الملاحي الحيوي لشحن الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 62.98 دولارا للبرميل بمقدار 21 سنتا، من جانبها زادت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 55.78 دولار.

يشار إلى أن بريطانيا تبحث الإجراءات التي ستتخذها في أزمة احتجاز الناقلة إذ ترأست رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا للجنة الحكومية للاستجابة للطوارئ صباح اليوم لبحث الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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