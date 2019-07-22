“أزمة الناقلات” ترفع أسعار النفط

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين ارتفاعا في ظل التوترات بالشرق الأوسط وذلك بعد أن احتجزت ناقلة بريطانية قبل أيام من قبل الجيش الإيراني مقابل احتجاز القوات البريطانية ناقلة إيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري مما زاد التوتر في الممر الملاحي الحيوي لشحن الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 62.98 دولارا للبرميل بمقدار 21 سنتا، من جانبها زادت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 55.78 دولار.

يشار إلى أن بريطانيا تبحث الإجراءات التي ستتخذها في أزمة احتجاز الناقلة إذ ترأست رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا للجنة الحكومية للاستجابة للطوارئ صباح اليوم لبحث الأزمة.

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