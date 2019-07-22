رمزي الآغا : تخصيص “377” مليون دينار للمصارف التّجارية في المنطقة الشّرقية

البيضاء 22 يوليو 2019 (وال)- كشف رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا اليوم الأثنين، عن تخصيص مبلغ 377 مليون دينار ليبي، لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وقال رمزي الآغا – عبر حسابه على موقع فيسبوك – “إنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ونظرًا لتوفر السيولة لبعض فروع المصارف دون الأخرى، فلقد تقرر ترك مسألة توزيع السيولة على فروع المصارف لإدارتها”.

وأضاف رمزي الآغا، أنه سيتم البدء في توزيع السيولة على المصارف بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 24/7/2019، هذا وستُباشر فروع المصارف بفتح أبوابها للمواطنين اعتبارًا من يوم الأحد 28-7-2019.

وأوضح رمزي الآغا أن السيولة المخصصة للمصارف موزعة كالتالي : الوحدة : 90 مليون دينار، الجمهورية 80 مليون دينار، التجاري الوطني 80 مليون دينار، الصحاري 35 مليون دينار، شمال أفريقيا 30 مليون دينار، التجارة والتنمية 50 مليون دينار، المتوسط 4 مليون دينار، الإجماع العربي 4 مليون دينار، الزراعي 4 مليون دينار. (وال- البيضاء) أ ف/ ر ت

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