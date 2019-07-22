ميناء الزاوية يستأنف الإنتاج بعد رفع القوة القاهرة

أعلنت مؤسسة النفط اليوم الاثنين، رفع القوة القاهرة عن شحن خام الشرارة من ميناء الزاوية عقب استئناف الإنتاج.

وأفادت وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في تنويه بحسابها بفيسبوك الاثنين، بحل الأزمة وتمكنها من فتح الصمام المغلق في الخط الواصل بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية مساء الأحد.

وذكر التنويه أن فرق المؤسسة الفنية والأخرى التابعة لشركة أكاكوس للعمليات النفطية تتبعت الصمامات على طول مسار الخط إلى أن جرى الوصول إلى المقفل منها.

وجددت المؤسسة إدانتها لهذا العمل ووصفته بالتخريبي، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، مضيفة أن الجهات المعنية ما زالت تبحث عن الجناة.

وسجل توقف الشرارة تداعيات في الميناء ومحطة أوباري وخسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة تقارب 19 مليون دولار يوميا، وفق المؤسسة.

وأفاد بيان الوطنية للنفط أن الخزانة العامة ستتكبد تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات نتيجة استمرار توقف المصفاة، قبل أن تعلن عودتها للإنتاج اليوم.

وأشهرت مؤسسة النفط السبت القوة القاهرة بميناء الزاوية، جراء وقف الإنتاج بحقل الشرارة، وإغلاق “مشبوه من مجهولين لأحد الصمامات على خط الأنابيب” بين منطقة الحمادة و ميناء الزاوية الجمعة.

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