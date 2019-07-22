هيأة الكهرباء في الحكومة المؤقتة تبحث مع شركة بتروجيت استكمال مشروع خط الغاز المغذي لمحطة السرير

القاهرة 22 يوليو 2019 (وال)- عقد رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة المهندس فخري المسماري صباح اليوم الأثنين، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت المصرية المهندس وليد لطفي.

هذا وناقش المهندس فخري المسماري خلال الاجتماع الذي عقده بالعاصمة المصرية القاهرة، استكمال مشروع خط الغاز المغذي لمحطة السرير الغازية، وآلية إزالة كل العوائق والمشاكل التي تسببت في توقف العمل في هذا الخط لفترة طويلة. (وال- القاهرة) ع ع/ ر ت

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