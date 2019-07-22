المصرف المركزي بالبيضاء يرد على اتهامات رئيس ديوان المحاسبة ويؤكد اللجوء إلى “القضاء”

بنغازي-العنوان

أعرب مصرف ليبيا المركزي البيضاء اليوم الإثنين عن رفضه للاتهامات الموجهة إليه من قبل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، الدكتور عمر عبدربه صالح، بشأن المضاربة في العملة الصعبة ومحاولة بيع أرصدة البنك من الذهب وإبداء حجج واهية وغير سائغة قانونا حول زيادة رواتب العاملين في قطاع التربية والتعليم.

ودان المصرف في بيان تصريحات رئيس ديوان المحاسبة التي أدلى بها في حوار نشرته صحيفة بوابة الوسط الإلكترونية، يوم السبت، واصفًا أن تلك التصريحات “غير مسؤولة”.

وقال المصرف: “إن هذه الاتهامات محلها القانون والمهني في شكل مساءلة تحت قبة البرلمان. كان المصرف سيرحب بها ويلبي دعوتها”.

ونفت إدارة المصرف “حدوث الاتهامات وتستغرب نشرها في هذا التوقيت بالذات، ونظرًا لما حوته من محاولة تشويه وتشهير صريح”.

وأكدت الإدارة، أنها في صدد رفعة مذكرة بالخصوص إلى مجلس النواب، إضافة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء.

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