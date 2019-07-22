ناشط حقوقي تونسي يكشف معطيات جديدة حول الطائرة الحربية الليبية

كشف الناشط الحقوقي التونسي ،مصطفى عبد الكبير ،منذ قليل ،أن الطائرة العسكىية l39 يقودها عقيد طيار كان في مهمة قتالية داخل ليبيا قرر عدم القصف نظرا لرفضه قتال ابناء وطنه ،واصفا العملية العسكرية للسلطات التونسية بالناجحة بامتياز.

و قال عبد الكبير أن السلطات العسكرية التونسية تعاملت مع الموقف بكل حرفية واستطاعت حماية مكان الهبوط وتجنب الكارثة ،مشيرا أنه كان بإمكان الجيش التونسية ،إسقاط الطائرة منذ البداية و لكنه اختار السناريو الأصلح ،خاصة و أن الطائرة كانت منذ البداية تحت سيطرة الرادارات العسكرية ،وقد تم انزالها في مكان خال من السكان أمر مقصودا ،حسب تأكيده.

هذا و أكد شهود في اتصال مع بوابة إفريقيا الإخبارية، إن نزول الطائرة كان اضطراريا بعد تعطل منظوماتها التوجيهية حيث كانت متجهة من بنغازي نحو قاعدة الوطْية غرب ليبيا، وقد قامت الوحدات الأمنية التونسية بتطويق المكان وتمشيطه أين تم التعرّف على من كان على متنها وهو عقيد في الجيش حسب المصادر ذاتها، وبدأت التحقيقات معه لمعرفة أسباب تجاوز الحدود التونسيّة.

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