خطوة جديدة لمراجعة حسابات “فرعي المركزي”

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إعادة فتح باب تقديم العطاءات الخاصة باختيار شركة تدقيق دولية لمراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إنها ملتزمة بتيسير مراجعة الحسابات المالية للمصرفين في طرابلس والبيضاء، بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، العام الماضي.

وأضافت البعثة “يجري طرح المناقصة الحالية علناً بعد إخفاق عملية المناقصة المغلقة التي بدأت في أوائل عام 2019 وانتهت في أبريل في إبرام عقد مع إحدى شركات التدقيق الكبرى الأربعة”.

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبناءً على طلب من البعثة، قام في يوليو الماضي، بإعادة فتح عملية تقديم العطاءات لعملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا، مؤكدة أن عملية تقديم العطاءات ستبقى مفتوحة لمدة ثلاثة أسابيع بعدها ستقوم الأمم المتحدة باختيار أفضل عرض بناءً على المعايير الدولية بعد التشاور مع فرعي “المركزي”.

ولفتت البعثة الأممية إلى أن المناقصة تقوم على اختصاصات معينة لعملية مراجعة الحسابات تم الاتفاق عليها بين محافظَي فرعي المصرف المركزي في ليبيا.

وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إجراء عملية مراجعة الحسابات المالية بطريقة تعاونية وذلك بهدف خلق قدر أكبر من الشفافية وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المصرف المركزي الليبي في نهاية المطاف.

وتعد هذه العملية عملية استثنائية تهدف إلى إرساء الأسس اللازمة لاستعادة النزاهة المالية والمساءلة والثقة العامة وتمكين المؤسسات الليبية من استئناف عملها والاستفادة من قدراتها بشكل طبيعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية