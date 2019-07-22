دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل مركز بنغازي الطبي وآليات تطويره

قرنادة 22 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الاثنين بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة سير عمل مركز بنغازي الطبي وذلك خلال اجتماع عقده مع معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ومدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي.

وناقش دولته خلال الاجتماع سير عمل المركز و كيفية تحسين و تطوير الخدمات الطبية لجرحى القوات المسلحة العربية الليبية و آلية زيادة السعة السريرية للمركز إلى أن تصل إلى الحد المستهدف.

كما ناقش آليات تطوير الخدمات اليومية للنظافة العامة بالمركز والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته بضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة المدنية والكهروميكانيكية (تكييف – أكسجين – مولدات).

كما منح دولته الإذن بقبول بعض العناصر من تخصصات الطبية المساعدة والتمريض للعمل بالمركز.

وأصدر دولته التعليمات بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي في الحصول على الأدوية العامة التخصصية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الترتيبات الأمنية اللازمة للمركز.

كما أصدر تعليماته التنسيق أيضا مع الجهات الرقابية لمتابعة الإجراءات المالية والإدارية والقانونية بالمركز. (وال – قرنادة) ع ع

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