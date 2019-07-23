أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.54.75 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.545 دينار

اليورو 5.06 دينار

الجنية الإسترليني 5.63 دينار

الليرة التركية 0.80 دينار

الدينار التونسي 1.59 دينار

الجنية المصري 0.275 دينار

الدولار الكندي 3.31 دينار

الدينار الأردني 6.3 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.55 دينار

كسر الذهب عيار 18 153 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

بطاقة ارباب الاسر 4.00 دينار

دولار بشيك المصدق 4.62 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.