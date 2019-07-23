مساعٍ لاستئناف مشاريع بتروجيت المصرية في ليبيا

عقد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري اجتماعا مطولا، أمس الاثنين، مع رئيس إدارة شركة بتروجيت المصرية الرائدة في مجال الطاقة وليد لطفي.

وخُصّص الاجتماع للنقاش على مشاريع بتروجيت المتوقفة في ليبيا من بينها مشروع خط الغاز المغذي لمحطة كهرباء السرير الغازية وكانت الهيئة قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن فائض إنتاج على صعيد شبكة الكهرباء في المنطقة الشرقية.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة المؤقتة قد أعلنت يوم الأحد الماضي إنها حققت فائضا في إنتاج الشبكة الكهربائية مُؤكدة في بيان لها أن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية شهدت مع بداية هذا الأسبوع استقرارا ملحوظاً مع فائض في الإنتاج يقدر بـ130 ميغاوات.

وأشارت إلى أن هذا الفائض يأتي بعد دخول الوحدة البخارية السادسة (الهرسك) بمحطة شمال بنغازي يوم الخميس الماضي، على الشبكة من جديد بعد خروجها للصيانة الفترة الماضية.

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