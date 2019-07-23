إيرادات مصلحة الضرائب تجمع بومطاري ومعيتيق 

بحث وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، أمس الاثنين، عمل مصلحة الضرائب خلال اجتماع موسع مع النائب في المجلس الرئاسي أحمد ميعيتق ونائب عن مصلحة الضرائب وممثلي عن ديوان المحاسبة.

وتطرق بومطاري في سياق نقاشات الاجتماع إلى أهمية تحسين إيرادات المصلحة عن طريق المقاصة في المصارف التجارية مستعرضا الفائض في الإيرادات العامة عن طريق الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكان معيتيق وبومطاري قد التقيا في يونيو الماضي لبحث الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ الترتيبات المالية المعتمدة للسنة المالية الحالية.

وأشار بومطاري حينها إلى أن الإصلاحات والسياسات المالية والاقتصادية يتم تنفيذها عبر الإدارات والمصالح التابعة للوزارة وبالشكل الذي يسهم في الحفاظ على الوضع المالي للدولة خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية