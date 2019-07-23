النائب ادريس المغربي يطلع على المشاريع المشرفة عليها المؤسسة الوطنية للموارد المائية ببلديات الدائرة الرابعة

شحات 23 يوليو 2019 (وال) – استقبل معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض الدرسي النائب بمجلس النواب ادريس المغربي بمدينة شحات .

واستعراض معاليه مع سيادة النائب مشاريع المؤسسة الجاري تنفيذها ببلديات الدائرة الرابعة عبر عرض مرئي من قبل المهندس فتحي عبدالله مدير إدارة المشروعات والمهندس إسماعيل إبراهيم مدير مكتب العقود بالمؤسسة .

وأبدي سيادته ارتياحه التام لنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع، مشيدًا بعمل المؤسسة في ظل الظروف الراهنة .

وأكد على ضرورة استمرار دعم المؤسسة للقيام بالدور المناط بها، مبديًا ارتياحه التام على الأعمال التي نفذت والمشاريع الجاري تنفيذها .

وطالب بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمشاريع المياه والصرف الصحي نظرًا لعدم وجود بنية تحية في جل المدن الليبية وخطورة عدم وجود مياه صالحة للشرب وضرورة حل مشاكل الصرف الصحى في كل التجمعات السكانية التي تنعكس آثارها على صحة وحياة المواطن .

ومن جهته، أكد معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض الدرسي على التعاون المستمر مع السادة أعضاء مجلس النواب لتذليل العراقيل التي قد تواجه تنفيذ المشاريع في عديد المناطق، داعيا المواطنين لمزيد التعاون مع كوادر المؤسسة والحرص على المساهمة بتطوير خدمتها.

وأشاد معاليه بجهود دولة رئيس الوزراء الأستاذ عبد الله الثني وتوجيهاته بضرورة وضع مشاريع المياه والصرف الصحي في مقدمة المشاريع الطموحة التي تنجزها الحكومة الليبية المؤقتة بالرغم من قلة الموارد المالية بالحكومة . (وال – شحات) ب ع/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال