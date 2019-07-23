“مركزي البيضاء” يوافق على تسييل مرتبات أغسطس

وافق محافظ مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء علي الحبري على تسييل مرتبات ومخصصات شهر أغسطس لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التابعة للحكومة المؤقتة.

وبحسب ما نشره رئيس قسم السيولة النقدية في المصرف رمزي الآغا عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، فإن القيمة الإجمالية بلغت 933 مليون دينار.

وكان مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء قد أعلن، الاثنين، عن تخصيص 457 مليون دينار للمصارف التجارية في المنطقتين الجنوبية والشرقية.

وأشار الآغا من خلال منشوره إلى أن حصة مصارف المنطقة الشرقية بلغت 377 مليون دينار من إجمالي القيمة، وأضاف رئيس قسم السيولة النقدية أن المركزي خصص من نفس القيمة 80 مليون دينار لمصارف المنطقة الجنوبية.

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