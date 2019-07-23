اقتصاد

“مركزي البيضاء” يوافق على تسييل مرتبات أغسطس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق محافظ مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء علي الحبري على تسييل مرتبات ومخصصات شهر أغسطس لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التابعة للحكومة المؤقتة.

وبحسب ما نشره رئيس قسم السيولة النقدية في المصرف رمزي الآغا عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، فإن القيمة الإجمالية بلغت 933 مليون دينار.

وكان مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء قد أعلن، الاثنين، عن تخصيص 457 مليون دينار للمصارف التجارية في المنطقتين الجنوبية والشرقية.

وأشار الآغا من خلال منشوره إلى أن حصة مصارف المنطقة الشرقية بلغت 377 مليون دينار من إجمالي القيمة، وأضاف رئيس قسم السيولة النقدية أن المركزي خصص من نفس القيمة 80 مليون دينار لمصارف المنطقة الجنوبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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