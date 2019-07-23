اختتام أعمال الدورة التدريبية لأعضاء التحقيق بهيأة الرقابة الإدارية

البيضاء 23 يوليو 2019 (وال) – اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال اليوم الثالث من الدورة التدريبية لأعضاء التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية- التابعة لمجلس النواب .

واحتوت أعمال اليوم الثالث على: محاضرة بعنوان: (مباشرة التحقيق ) ألقاها رئيس نيابة الاستئناف بمحكمة البيضاء، المستشار فرج خليفة إدريس، وتناولت المحاور التالية: ” أسئلة التحقيق – أسئلة الاتهام – الأستجواب – شهادة الشهود – المواجهة بين المتهمين – الاستكتاب – حجية محاضر التحقيق”.

وكانت المحاضرة الثانية بعنوان: (التصرف في التحقيق) قدمها المستشار بمحكمة استئناف البيضاء، الأستاذ أنور عطية، وتناولت المحاور التالية: ” إعداد مذكرة التصرف – ملخص القضية – صياغة الحيثيات – مناقشة دفوع المتهم – الاستشهاد بالمبادئ القانونية – القيد والوصف – قرار الاتهام- أدلة الإثبات”.

هذا وكانت أعمال هذه الدورة التدريبية قد انطلقت يوم الأحد 21 يوليو الجاري بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء. وتستمر أعمال الدورة حتى يوم الخميس 25 يوليو 2019م.

وجاءت الدورة التدريبية في إطار الرفع من كفاءة أعضاء الهيأة وربطهم بأخر المستجدات في مجال العمل القانوني والقضائي، وتسهيل تواصلهم مع الخبرات القانونية رفيعة المستوى. وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات أعضاء التحقيق في كيفية إجراء التحقيق السليم، وتنمية مهاراتهم لمواكبة التطور السريع للجرائم التأديبية وتعزيز قدراتهم في التعامل معها، بالإضافة إلى وضع أرضية مشتركة بين مكتب التفتيش وأعضاء التحقيق من أجل سير العمل وانتظامه بالصورة الصحيحة.( وال – البيضاء) س ع / ع ع

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