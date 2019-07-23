اقتصاد

سائقو شاحنات النقل بمصفاة الزاوية يُعلّقون عملهم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ218 اليوم بأن سائقي شاحنات نقل الوقود علقوا أعمالهم بنقل الوقود للمنطقة الغربية بسبب سوء الأوضاع الأمنية والضغوط التي تمارس عليهم من بعض المسلحين في الطريق الرابط بين مصفاة الزاوية والمدن الجبلية.

ويأتي هذا التصعيد وسط محاولات من شركة البريقة باستمرار تدفق الوقود إلى المنطقة، وتعد عملية تعليق عمل سائقي الشاحنات هي الثانية خلال الشهر الجاري.

وأضاف ذات المصدر أن مدير مديرية أمن الزاوية عقد اجتماعا موسعا اليوم مع شركات نقل الوقود وعمداء البلديات التي تمر منها شاحنات نقل المحروقات وذلك لتعزيز الخطة الأمنية لضمان تدفق الوقود لمناطق غرب ليبيا في محاولة لإعادة حركة العمل لطبيعتها خلال الساعات القليلة المُقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك