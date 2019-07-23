حقل الشرارة يستعيد مستويات إنتاجه

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة بحقل الشرارة النفطي الذي تشرف على تشغيله شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وأفادت المؤسسة في حسابها على فيسبوك الثلاثاء، باستئناف عمليات شحن الخام بميناء الزاوية بشكل طبيعي، بعد إعلان رفع حالة القوة وإعادة فتح الصمام المقفل من مجهولين بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية.

وأعلنت المؤسسة في العشرين من يوليو الجاري القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن الخام بميناء الزاوية نتيجة توقف الإنتاج بحقل الشرارة، بعد إقدام مجموعة مجهولة على إغلاق أحد الصمامات على خط الأنابيب بين الحمادة و ميناء الزاوية.

وسجل توقف الشرارة تداعيات في الميناء ومحطة أوباري وخسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة تقارب 19 مليون دولار يوميا، وفق المؤسسة.

وتكبدت إيرادات النفط بيونيو انخفاضا بـ25 عن شهر مايو، إذ تراجعت إلى 1.7 مليار دولار، وعزت مؤسسة النفط الأمر إلى أزمة الكهرباء، وقالت إن مشاكل انقطاع التيار كلفت إحدى شركاتها خسائر بحوالي 70 ألف برميل يوميا من إجمالي الإنتاج.

وبلغت عائدات النفط والغاز المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري 10.3 مليارات دولار، أي بانخفاض قدره 11.25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفق المؤسسة، كما تتوقع خسائر أكثر في القطاع حسب مدة انقطاع حقل الشرارة.

ووصلت إيرادات مبيعات النفط الخام ومشتقاته بمايو إلى أزيد من يونيو بملياري دولار، وفي أبريل قاربت المليار وحوالي 900 مليون، وكان مارس أقل بأربعمائة مليون دولار، وفبراير بـ200 مليون، وأما يناير فبلغ مليارا وستمائة مليون.

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