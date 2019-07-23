اقتصاد

رفع الحظر عن 9 محطات وقود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مكتب النائب العام يرفع الحظر عن 9 محطات وقود بالمنطقة الغربية بعد ثبات عدم تورطها في عمليات التهريب

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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