رفع الحظر عن 9 محطات وقود

مكتب النائب العام يرفع الحظر عن 9 محطات وقود بالمنطقة الغربية بعد ثبات عدم تورطها في عمليات التهريب
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قناة 218 الليبية
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