أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 24 يوليو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 24 يوليو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.54 دينار
|4.53 دينار
|اليورو
|5.01 دينار
|4.93 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.61 دينار
|5.53 دينار
|الليرة التركية
|0.79 دينار
|0.71 دينار
|الدينار التونسي
|1.58 دينار
|1.50 دينار
|الجنية المصري
|0.270 دينار
|0.262 دينار
|الدولار الكندي
|3.30 دينار
|3.22 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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