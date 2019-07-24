فخامة رئيس مجلس النّواب يجتمع مع معالي رئيس هيئة الرّقابة الإدارية بمدينة القبّة

القبة 24 يوليو 2019 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة أمس الأول الإثنين مع معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الأستاذ عبدالسلام الحاسي.

وتناول الاجتماع العديد من المواضيع والقضايا، التي لها علاقة بعمل الهيئة من خلال متابعتها للحكومة المؤقتة والجهات التابعة لها، كما تم التطرق إلى مدى جاهزية تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام ألفين وثمانية عشر ميلادي.

وأكد معالي رئيس الهيئة، أن التقرير جاهز وسيتم تسليمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مبينًا بأنه سيكون شامل لنتائج متابعة الهيئة للحكومة والجهات التابعة لها .

وأكد فخامته على أهمية دور الهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ولابدّ من تقديم الدّعم اللازم لها. (وال – القبة) ع ع

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