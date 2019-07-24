رئيس مجلس الوزراء يفتتح عددا من الأقسام بمستشفى القيقب القروي

القيقب 24 يوليو 2019 (وال) – افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الثلاثاء، عددا من الأقسام بمستشفى القيقب القروي.

ورافق دولته خلال مراسم الافتتاح معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب وعددا من المسؤولين في الحكومة .

ودشن دولته خلال مراسم الافتتاح أقسام الولادة والأطفال، وغرفة العناية المركزة، وغرفة العمليات، إضافة إلى قسم الإيواء بالمستشفى.

وتفقد دولته، كافة أقسام المستشفى كما أنه أثنى على المجهودات المبذولة من قبل مدير المستشفى والأعمال القائم بها.

كذلك أثنى دولته على دور أهالي المنطقة على الحفاظ والوعي على معدات المستشفى.

واطلع دولته على الصيدلية بالمستشفى واحتياجاتها، وأصدر أوامره بتوفير كافّة الأدوية التي تحتاجها . (وال – القيقب) ع ع

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