مجلس الوزراء يصدر حزمةً من القرارات المهمة

قرنادة 24 يوليو 2019 (وال) – منح مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، الإذن لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لغرض تنفيذ مشروع استكمال مبنى أكاديمية الدراسات العليا فرع إجدابيا في حدود قيمة إجمالية قدرها مليونان ومائتان واثنان وسبعون ألفا ومائة وثلاثة وأربعون دينارا، باعتباره من المشاريع المهمة والضرورية .



ونص القرار رقم “495” على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء حسب المستخلصات الجاهزة للدفع طبقا للتشريعات النافذة.

كما منح مجلس الوزراء الإذن لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لغرض تنفيذ مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة بنغازي فرع المرج في حدود قيمة إجمالية قدرها مليونان وخمسة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة دنانير .

ونص القرار “497” على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء حسب المستخلصات الجاهزة للدفع طبقا للتشريعات النافذة.

وأصدر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قرارا منح بموجبه الإذن لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لغرض تنفيذ أعمال الصيانة والإنشاء لمبنى الإدارة العامة لجامعة بنغازي في حدود قيمة إجمالية، قدرها تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وستمائة وتسعة وعشرون دينارا، إضافة لصيانة مبنى استراحة أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم جالو بقيمة إجمالية قدرها أربعمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وستون دينارا.

ونص القرار رقم “496” على أن يتم تسييل القيم المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء حسب المستخلصات الجاهزة للدفع طبقا للتشريعات النافذة.

وأصدر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قرارين منفصلين، منح بموجبهما الإذن لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لغرض تنفيذ أعمال الصيانة والإنشاء لبعض المباني التابعة لجامعة بنغازي في حدود قيمة إجمالية فاقت سبعة وأربعين مليون دينار باعتبارها مشاريع مهمة وضرورية .

ونصت القرارات رقم “493” و”494″ على أن يتم تسييل القيم المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء حسب المستخلصات الجاهزة للدفع طبقا للتشريعات النافذة. (وال -قرنادة) ع ع

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