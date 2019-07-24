“أونكتاد”: مصر بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار في العالم

أشاد رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” جيمس زان بالسياسات التي اتبعتها مصر للترويج بشكل صحيح وواسع للاستثمارات، لافتاً إلى أنها حققت نجاحا كبيرا في تحسين البيئة الاستثمارية.

ووصف جيمس تجربة مصر الترويجية للاستثمارات بـ”المُلهمة والمُهمة”، مُشيراً إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمارات العالمية فإن مصر ضمنت مكانها بين قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في العالم.

وأظهر التقرير السنوي لـ”أونكتاد” حول مُعدّل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، استحواذ الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا، والتي تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا.

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