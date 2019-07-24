دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع احتياجات بلدية الاصابعة

قرنادة 24 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني احتياجات بلدية الأصابعة وذلك خلال اجتماع عقده دولته بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية الاصابعة السيد خالد سالم مفتاح.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري للأصابعة وأعيان وحكماء البلدية، ورئيس لجنة الازمة بالمنطقة الغربية اللواء عبد الله عون، ووكيل وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية السيد البهلول الصيد، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر .

وناقش الاجتماع المختنقات و المشاكل التي تواجه البلدية وكيفية معالجتها في القريب العاجل.

كما ناقش آليات توفير السيولة النقدية عبر مصرف ليبيا المركزي.

وأصدر دولته التعليمات بتقديم المشاكل التي تواجه البلدية، وكذلك أصدر تعليماته لذوي الاختصاص بتوفير السلع التموينية للبلدية في أقرب وقت ممكن. (وال – قرنادة) ع ع

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