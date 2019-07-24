دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع احتياجات بلديات المنطقة الغربية

قرنادة 24 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة احتياجات بلديات المنطقة الغربية وذلك خلال اجتماع عقده مع لسادة رؤساء المجالس التسييرية لبلديات سوق الخميس، والسبيعة، وسيدي السايح، وقصر بن غشير، ترهونة.

وناقش الاجتماع الذي حضره أعيان ومشائخ المنطقة الغربية، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر، كافة أوضاع بلديات المنطقة الغربية الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة واحتياجاتها.

وأثنى الحاضرون للاجتماع على دور الحكومة المؤقتة والمتمثلة في دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني، وما يبذله من مجهودات في ظل انعدام الإيرادات والسيولة والضغوطات الممارسة على الحكومة.

وبحث الاجتماع باستفاضة المختنقات التي يجب معالجتها في القريب العاجل وكيفية توفير السيولة النقدية لهذه البلديات.

وأصدر دولته التعليمات بضرورة بتقديم قائمة بالاحتياجات والمشاكل التي تواجه البلديات كل حسب بلديته، صادرا التعليمات في الوقت ذاته بتوفير السلع التموينية لهذه البلديات في أقرب وقت. (وال – قرنادة) ع ع

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